1.Надо решить задачу Алгебраически и Арифметически 2.При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Какова цена детского и взрослого билета?
Математика
1.Надо решить задачу Алгебраически и Арифметически 2.При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Какова цена детского и взрослого билета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Алгебраически: 78х+16у=1260 х=3у Подставляем в первое уравнение: 78(3у)+16у=1260 234у+16у=1260 250у=1260 у=5,04 руб стоимость детского билета, х=5,04*3=15,12руб стоимость взрослого билета Арифметически: х= детский билет 3х - взрослый билет 78*3х+16х=1260 234х+16х=1260 250х=1260 х=5,04руб стоимость детского билета 5,04*3=15,12руб стоимость взрослого билета. Ответ. 5,04руб и 15,12руб
Гость:
Алгебра х руб. -цена детского билета 3х руб - цена взрослого билета 78х + 48х = 1260 126х = 1260 х = 10 руб. стоил детский билет 10*3=30 руб стоил взрослый билет Проверка 10*78 + 30*16 = 1260 руб. Арифметика, т.к. взрослый в 3 раза дороже, то 78*1 + 16*3 = 126 1260:126 = 10 руб 10*3 = 30 руб
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