1.Надо решить задачу Алгебраически и Арифметически 2.При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Какова цена детского и взрослого билета?

Математика

1.Надо решить задачу Алгебраически и Арифметически 2.При посещении зоопарка купили 78 детских и 16 взрослых билетов и заплатили за них 1260 рублей. Детский билет в 3 раза дешевле взрослого. Какова цена детского и взрослого билета?

Автор: Гость