разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.

Алгебра
разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S10=2a1+9d        _________*2=(2a1+9d)*5=(2a1+9*6)*5=240              2               10a1+270=340                                 10a1=340-270                                     10a1=70                                     a1=7                                    a10=a1+9d                                     a10=7+9*6                                     a10=7+54                                       a10=61
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