разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.

Алгебра

разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.

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