разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.
Алгебра
разность арифметической прогрессии равна 6 а сумма ее первых 10 членов равно 340.найти первый и десятый ее члены.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S10=2a1+9d _________*2=(2a1+9d)*5=(2a1+9*6)*5=240 2 10a1+270=340 10a1=340-270 10a1=70 a1=7 a10=a1+9d a10=7+9*6 a10=7+54 a10=61
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