Составьте кроссворд на тему натуральные числа и обыкновенные дроби пожалуйста!!!!!

Математика
Составьте кроссворд на тему натуральные числа и обыкновенные дроби пожалуйста!!!!!
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