Составьте кроссворд на тему натуральные числа и обыкновенные дроби пожалуйста!!!!!
Математика
Составьте кроссворд на тему натуральные числа и обыкновенные дроби пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28+32 :12 *17 +25 _____ ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Із точки віддаленої від площини на 8 см проведено дві позилі , під кутом 45 градусів до площини. Знайти відстань між основами похилих якщо кут між...
Алгебра
В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта