В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта

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В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта

Автор: Гость