В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта

Алгебра
В связи с ремонтом сектора стадиона общее кол-во мест на стадионе уменьшилось на 17%, и их стало 2988. Сколько мест было на стадионе до ремонта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
состаляешь пропорцию: 100-17=83процента - 2988мест 100 процентов - икс мест перемножаешь крест накрест: (2988*100)/83=3600 удачи :)  
Гость:
100%-17%=83% - 2988 мест. Всего мест - 100% 2988/83= 36 - это 1% 36*100=3600 Ответ: 3600 мест.
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