у брата на 40 рублей больше, чем у сестры.сколько рублей он может дать сестре, чтобы у них денег стало поровну???
Математика
у брата на 40 рублей больше, чем у сестры.сколько рублей он может дать сестре, чтобы у них денег стало поровну???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40/2=20 (руб.) Ответ: 20 рублей может дать брат сестре
Гость:
40-20=20(руб.) Ответ:20 руб. может дать брат сестре
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