у брата на 40 рублей больше, чем у сестры.сколько рублей он может дать сестре, чтобы у них денег стало поровну???

Математика

у брата на 40 рублей больше, чем у сестры.сколько рублей он может дать сестре, чтобы у них денег стало поровну???

Автор: Гость