какой характер естественного движения населения свойствен россии р=с р больше c p меньше c
Українська література
какой характер естественного движения населения свойствен россии р=с р больше c p меньше c
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миграционный отток населения России за рубеж Ответ: Р>С
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р<с
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