какой характер естественного движения населения свойствен россии р=с р больше c p меньше c

Українська література
какой характер естественного движения населения свойствен россии р=с р больше c p меньше c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 миграционный отток населения России за рубеж   Ответ: Р>С
Гость:
р<с                                                                                                                              
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