треугольник ABC прямоугольный с прямым углом C,CH-высота, угол A=52 градуса.найдите угол 1,угол 2,угол 3
Геометрия
треугольник ABC прямоугольный с прямым углом C,CH-высота, угол A=52 градуса.найдите угол 1,угол 2,угол 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол А= 52 по условию угол С = 90 т.к. прямоугольный треугольник угол В= 38 т.к. А+В+С=180 В=180-(А+С)= 180-(90+52)=180-142=38
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