свердловкая область преобладающая религия республика калмыкия-главный город,титульный народ,языковая семья,преобладающая религия
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свердловкая область преобладающая религия республика калмыкия-главный город,титульный народ,языковая семья,преобладающая религия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ислам суннитского толка,буддизм,православие 2)Город Элита 3)происходит от тюркского 4)хойты,олеты,чорос,зюнгары 5)Гелуг
Гость:
Ислам суннитского толка,буддизм,православие. Город Элиста. Народ происходит от тюркского. Алтайская языковая семья. Тибетский буддизм
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