назовите и зарисуйте несколько раннецветущих растений
Биология
назовите и зарисуйте несколько раннецветущих растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Подснежник 2)Тюльпан 3)Нарцисс 4)Гиацинт
Гость:
1) Подснедник 2)Тюльпан 3)нарцисс
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