Реши уравнение(упростить): б)4,7у-(2,5+12,4)=1,9

4,7у-(2,5+12,4)=1,9 4,7y-2.5-12.4=1.9 4.7y=1.9+2.5+12.4 4.7y=16.8 y=3 27/47 Ответ: три целых двадцать семь сорок седьмых

Гость: Гость:

4,7у-(2,5+12,4)=1,9 4,7у-14.9=1.9 4,7у=1.9+14.9 4,7у=16.8 у=16.8:4.7 у=3.57 или тебе нужно так тут мы упрощаем 4,7у-14.9=1.9 4,7у-14.9-1.9=0 4,7у-16.8=0