Сатирическая направленность комедии Д. И. Фонвизина "Недоросль"

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одной из главных проблем данного произведения является воспитание,а то есть его отстутсвие или неверность. Скажем главный герой митрофанушка яркий представитель неправильного воспитания.Фонфизин хотел высмеять не только глупость самого Недоросля и необдуманность и мягкость к нему его родителей,но и поведение и характер других героев.Например учителя Митрофанушки,которые сами не зная,что предподают ученику пытались учить его грамоте,счету и чтению.Делали всё это они конечно лишь за плату и не более того.Снисходительность и слишком доброе отношение к сыну сделало из его родителей посмешище,как впрочем и самого сына.Также в произведении встречаются и достаточно грамотные и образованные люди,которые довольно констрастно показывают к чему ведет необразованность.главная цель Фонфизина - сатирически показать историю "образцовой" семьи и будущего поколения.А вернее высмеять то,какими растут избалованные дети у столь же избалованных и глупых родителей.