От одного города до другого автобус доехал за 3 часа,а автомобиль за 4 часа. Скорость автобуса  на 20 км/ч больше скорости автомобиля. Чему равно расстояние между городами            

Алгебра
От одного города до другого автобус доехал за 3 часа,а автомобиль за 4 часа. Скорость автобуса  на 20 км/ч больше скорости автомобиля. Чему равно расстояние между городами            
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Пусть расстояние между городами х км, тогда скорость автобуса х\3 км/ч авомобиля х\4 км/ч, разница их скоростей х\3-х\4=(4-3)\12х=х\12 по условию задачи: х\12=20 х=12*20 х=240 Ответ: 240 км
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