От одного города до другого автобус доехал за 3 часа,а автомобиль за 4 часа. Скорость автобуса на 20 км/ч больше скорости автомобиля. Чему равно расстояние между городами

Алгебра

От одного города до другого автобус доехал за 3 часа,а автомобиль за 4 часа. Скорость автобуса на 20 км/ч больше скорости автомобиля. Чему равно расстояние между городами

Автор: Гость