Какие кости образуют пояс передних конечностей у птиц?
Биология
Какие кости образуют пояс передних конечностей у птиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пояс передних конечностей образован тремя парными костями: вороньими, лопатками и ключицами. Будут вопросы - обращайтесь
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