проверочное слово к слову тоненький (проверяем букву е )
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проверочное слово к слову тоненький (проверяем букву е )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это уменьшительно ласкательный суфикс(еньк) его нельзя проверить
Гость:
это уменьшительно ласкательный суффикс еньк его не проверяют,просто выдели суффикс
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