проверочное слово к слову тоненький (проверяем букву е )

Русский язык
проверочное слово к слову тоненький (проверяем букву е )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это уменьшительно ласкательный суфикс(еньк) его нельзя проверить
Гость:
это уменьшительно ласкательный суффикс еньк его не проверяют,просто выдели суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите сочинение по тексту бим-баду житейские,бытовые наблюдения.C1
Ответить
Алгебра
Доходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога В.И. получил 11310 руб. Сколько руб. составляет его заработная плата
Ответить
География
есть старая знаменитая притча о строительстве собора в средневековом городе Шартре, во Франции. У строителей спросили, что они делают. Один ответил...
Ответить
Українська література
установите соответствия между понятиями и их определениями определение 1 компактно застроенный участок местности со всеми необходимыми поствойками ...
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор слова -занесенную
Ответить