есть старая знаменитая притча о строительстве собора в средневековом городе Шартре, во Франции. У строителей спросили, что они делают. Один ответил, что делает трудную работу. Другой сказал, что зарабатывает на хлеб. Третий отв...

Гость: Гость:

Довольно интересное восприятие к прекрасному у трех разных людей, не правда ли? Первый, определенно, совершенно не заинтересован в построении столь великолепного сооружения, т.к. его больше волнует свое здоровье и, наверное, безопасность, так что, можно сделать вывод, что ценностью его является:"Потребность в безопастности." Второй же, говорит о хлебе насущном. Он волнуется о своем пропитании, значит, его ценность, самая элементарная: "Физиологическая" А третий же, самый одухотворенный, прекрасно понимает, что он строит, испытывает гордость и его ценность, безусловно, есть:"Эстетическая потребность."