помогите решыть 1)-(-11+9)+1,4х(-3)-знак х ето умнножение. 2)14 -(-5+2х)=-3- уровнение 3)-(2а-3б)+(7а-8б), якщо а=0.2;б =-0.2;
Математика
помогите решыть 1)-(-11+9)+1,4х(-3)-знак х ето умнножение. 2)14 -(-5+2х)=-3- уровнение 3)-(2а-3б)+(7а-8б), якщо а=0.2;б =-0.2;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-(-11+9)+1,4х(-3)=11-9-4,2=-2,2 2)14 -(-5+2х)=-3 14+5-2х=-3 -2х=-3-14-5 -2х=-22 х=11 3)-(2а-3б)+(7а-8б), якщо а=0.2;б =-0.2; -2a+3b+7a-8b=5a+5b=5*0.2+5*(-0.2)=1+(-1)=0
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