После подорожания товара на 30% маркетологи посчитали, что разница в цене составляет 57 руб. Сколько стоит товар после подорожания?

Алгебра
После подорожания товара на 30% маркетологи посчитали, что разница в цене составляет 57 руб. Сколько стоит товар после подорожания?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% -- 57 руб. 100% -- х руб. х = 57*100/30 = 190 рублей
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