После подорожания товара на 30% маркетологи посчитали, что разница в цене составляет 57 руб. Сколько стоит товар после подорожания?

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После подорожания товара на 30% маркетологи посчитали, что разница в цене составляет 57 руб. Сколько стоит товар после подорожания?

Автор: Гость