Найдите строку, в которой даны личные местоимения: а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам, ему
Русский язык
Найдите строку, в которой даны личные местоимения: а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам, ему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ Г. Начальные формы: ты, я, вы, он
Гость:
ответ Г.начальные формы ты я вы он
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