Найдите строку, в которой даны личные местоимения: а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам, ему

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Найдите строку, в которой даны личные местоимения: а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам, ему

Автор: Гость