Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.

Гость: Гость:

Найдем сколько кв.м. составляет 1% площади участка 1) 15 : 3 = 5кв.м ( это 1% площади участка) Чтобы найти площадь всего участка ( т.е. 100% ) нам надо : 2) 5 х 100 = 500 кв.м Ответ : площадь приусадебного участка составляет 500 кв.м.