Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.

Математика
Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем сколько кв.м. составляет 1% площади участка 1) 15 : 3 = 5кв.м ( это 1% площади участка) Чтобы найти площадь всего участка ( т.е. 100% ) нам надо : 2) 5 х 100 = 500 кв.м  Ответ : площадь приусадебного участка составляет 500 кв.м.
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