какой горд был столицей уйсунов...?

Гость: Гость:

Усуни - европеоидное оседло-кочевое племя, обитавшая в древности на севере Синьцзяна, а затем в гуннскую эпоху переселившийся на территорию Семиречье. Столица усуней Чугучэн (Кызыл Ангар, город Красной долины) находился на берегу Иссык-Куля.