какой горд был столицей уйсунов...?

Обществознание
какой горд был столицей уйсунов...?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усуни - европеоидное оседло-кочевое племя, обитавшая в древности на севере Синьцзяна, а затем в гуннскую эпоху переселившийся на территорию Семиречье. Столица усуней Чугучэн (Кызыл Ангар, город Красной долины) находился на берегу Иссык-Куля.
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