в какой точке напряженность поля двух точечных зарядов 4 и -16 нкл равна 0? расстояние между зарядами равно 12см
Физика
в какой точке напряженность поля двух точечных зарядов 4 и -16 нкл равна 0? расстояние между зарядами равно 12см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю, что на расстоянии 3 см от первого заряда и 9см - от второго!
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