Помогите!!! пожалуйста))) !) при помещении в раствор сульфата меди(2х валентного) железной и серебряной пластины красный налет: А)появится на железной B)не появится ни на одной пластинке с) появится на серебряной д)появится в н...
Химия
Помогите!!! пожалуйста))) !) при помещении в раствор сульфата меди(2х валентного) железной и серебряной пластины красный налет: А)появится на железной B)не появится ни на одной пластинке с) появится на серебряной д)появится в начале на серебренной, затем на железной 2!) карбанат-ионы можно обнаружить водным раствором А) хлорида калия В)хлорида натрия С) Сульфата аммония Д) саляной кислоты 3!) общее в строении атома с порядковым номерами 14 и 16 А) количество нейтронов В) количество электронов на электроных уравней. С)количество электронов на внешнем уравне Д)количество протонов Е)общее количество электронов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1!) при помещении в раствор сульфата меди(2х валентного) железной и серебряной пластины красный налет: B)не появится ни на одной пластинке 2!) карбанат-ионы можно обнаружить водным раствором: А) хлорида калия 3!) общее в строении атома с порядковым номерами 14 и 16: С)количество электронов на внешнем уравне
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