(Аn)-геометрическая прогрессия.А4=-1 А7=27 найдите знаменатель этой прогрессии!
Математика
(Аn)-геометрическая прогрессия.А4=-1 А7=27 найдите знаменатель этой прогрессии!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
an=a1*q^(n-1) /a4=a1*q^3 \a7=a1*q^6 /a1=a4/q^3 \a1=a7/q^6 a4/q^3=a7/q^6 По свойству пропорций: a4*q^6=a7*q^3 a7=a4*q^6/q^3 a7=a4*q^3 27=-1*q^3 q^3=-27 q=-3 Ответ:q=-3
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