CrBr3 + KOH = Ni(No3)2 + Li2So3 = MgSo4 +H3Po4 = Al2 (So4)3 + KOH = Fe2O3 + HNo3 = SiO2 + NaOH =
Химия
CrBr3 + KOH = Ni(No3)2 + Li2So3 = MgSo4 +H3Po4 = Al2 (So4)3 + KOH = Fe2O3 + HNo3 = SiO2 + NaOH =
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CrBr3 + 3KOH = Cr(OH)3 + 3KBr Ni(NO3)2 + Li2SO3 = NiSO3 + 2LiNO3 3MgSO4 + 2H3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6KOH = 2AL(OH)3 + 3K2SO4 Fe2O3+ 6HNO3 = 2Fe(NO3)3+ 3H2O SiO2+NaOH = NaHSiO3
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