Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций между гидроксидом калия и азотной кислотой,между сернистой кислотой и гидроксидом кальция.

Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций между гидроксидом калия и азотной кислотой,между сернистой кислотой и гидроксидом кальция.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) KOH + HNO3 = KNO3 + H2O K(+) + OH (-) + H(+) + NO3(-) = K(+) + NO3 (-) + H2O H(+) + OH(-) = H2O 2) H2SO3 + Ca(OH)2 = CaSO3 = 2H2O 2H (+) + SO3 (2-) + Ca(2+) + 2OH(-) = Ca(2+)+ SO3(2-) + 2H2O 2H(+) + OH(-) = 2H2O
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