Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций между гидроксидом калия и азотной кислотой,между сернистой кислотой и гидроксидом кальция.

Химия

Запишите молекулярные и ионные уравнения реакций между гидроксидом калия и азотной кислотой,между сернистой кислотой и гидроксидом кальция.

Автор: Гость