Бригада должна была изготовить определённое количство стульев за 10 дней. Однако она ежедневно изготавливала на 20 стульев больше, чем планировала превоначально, поэтому за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев. Скол...
Алгебра
Бригада должна была изготовить определённое количство стульев за 10 дней. Однако она ежедневно изготавливала на 20 стульев больше, чем планировала превоначально, поэтому за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев. Сколько стульев должна была изготовить бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предположим по плану нужно сделать х стульев в день, тогда за 10 дней 10х. а фактически ежедневно изготавливала на 20 стульев больше т.е х+20 и выполняла 7 дней,так как за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев составим и решим уравнение 10х-7(х+20)=58 10х-7х-140=58 3х=198 х=198:3 х=66 стульев в день, тогда за 10 дней 10х=10*66=660 стульев за 10 дней ответ:660 стульев
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