Бригада должна была изготовить определённое количство стульев за 10 дней. Однако она ежедневно изготавливала на 20 стульев больше, чем планировала превоначально, поэтому за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев. Скол...

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предположим по плану нужно сделать х стульев в день, тогда за 10 дней 10х. а фактически ежедневно изготавливала на 20 стульев больше т.е х+20 и выполняла 7 дней,так как за 3 дня до срока ей осталось изготовить 58 стульев составим и решим уравнение 10х-7(х+20)=58 10х-7х-140=58 3х=198 х=198:3 х=66 стульев в день, тогда за 10 дней 10х=10*66=660 стульев за 10 дней ответ:660 стульев