AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно...
Геометрия
AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС СОС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 найти остальные углы,, у параллелограмма противоположные углы равны и сумма углов параллелограмма равна 360 градусам итак углу А противоположен угол С
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