Какой путь пройдёт шарик за 10 с,если его ускорение 0,2 м/c^2?Начальная скорость шарика равна нулю.
Физика
Какой путь пройдёт шарик за 10 с,если его ускорение 0,2 м/c^2?Начальная скорость шарика равна нулю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот формула S=V(нач)t+at^2/2 так как начальная скорость равна нулю, тогда S=at^2/2, S=10м
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