помогите написать сочинение на тему хочу стать дизайнером

Гость: Гость:

Уже очень скоро я закончу школу и буду выбирать профессию.Хочу стать дизайнером. Мне нравится эта профессия,потому что красиво рисую,хочу создавать что-то новое,необычное,интересное.Скорее всего,буду разрабатывать одежду для детей.Так как когда я была маленькая,всегда передо мной стоял вопрос "Что сегодня надеть?" У меня есть такая идея,придумать одежду,чтобы ее мог носить и мальчик и девочка.Потому что есть семьи,у которых например старший сын и младшая дочь.И если мальчик поносил какие-нибудь штаны,то если они в хорошем состоянии,девочка , когда вырастет может их носить. Или сделать одежду,которая увеличивается с возрастом. В любом случае,у меня будет множество интересных и ярких идей! Удачи!:)