из формул для вычесления высоты равностороннего треугольника          a√3 h= ________         выразите сторону a            2

Алгебра
из формул для вычесления высоты равностороннего треугольника          a√3 h= ________         выразите сторону a            2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сначала выразим а корень из3: а*√3=2*h 2 ) выразим а: а=2*h/√3            
Гость:
"как через пропорцию!!!  2h=[latex]a\sqrt{3}[/latex] a=[latex]\frac{2h}{\sqrt{3}}[/latex] 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.
Ответить
Физика
Какой путь пройдёт шарик за 10 с,если его ускорение 0,2 м/c^2?Начальная скорость шарика равна нулю.
Ответить
Литература
помогите написать сочинение на тему хочу стать дизайнером
Ответить
Геометрия
AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD...
Ответить
Алгебра
Бригада должна была изготовить определённое количство стульев за 10 дней. Однако она ежедневно изготавливала на 20 стульев больше, чем планировала ...
Ответить