из формул для вычесления высоты равностороннего треугольника a√3 h= ________ выразите сторону a 2
Алгебра
из формул для вычесления высоты равностороннего треугольника a√3 h= ________ выразите сторону a 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) сначала выразим а корень из3: а*√3=2*h 2 ) выразим а: а=2*h/√3
Гость:
"как через пропорцию!!! 2h=[latex]a\sqrt{3}[/latex] a=[latex]\frac{2h}{\sqrt{3}}[/latex]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.
Физика
Геометрия
AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D AB параллельна CD...