определи координаты острова куба и реки ориноко и расстояние между ними

Биология
определи координаты острова куба и реки ориноко и расстояние между ними
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Координаты: 22°01′00″ с. ш. 79°01′00″ з. д. Куба A1   Координаты: 2°19′05″ с. ш. 63°21′42″ з. д. Ориноко A2 Расстояние можно найти по фомуле А1А2=корень из (x2-x1)^2+(y2-y1)^2 x1 x2 y1 y2 -координаты   приблизительно 25,6 это тема векторы 9 класс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найдите строку, в которой даны личные местоимения:   а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам,...
Ответить
Алгебра
из формул для вычесления высоты равностороннего треугольника          a√3 h= ________         выразите сторону a            2
Ответить
Математика
Кусты малины занимают 15м2,что состовляет 3% площади приусадебного участка.Найдите площадь приусадебного участка.
Ответить
Физика
Какой путь пройдёт шарик за 10 с,если его ускорение 0,2 м/c^2?Начальная скорость шарика равна нулю.
Ответить
Литература
помогите написать сочинение на тему хочу стать дизайнером
Ответить