определи координаты острова куба и реки ориноко и расстояние между ними
Биология
определи координаты острова куба и реки ориноко и расстояние между ними
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Координаты: 22°01′00″ с. ш. 79°01′00″ з. д. Куба A1 Координаты: 2°19′05″ с. ш. 63°21′42″ з. д. Ориноко A2 Расстояние можно найти по фомуле А1А2=корень из (x2-x1)^2+(y2-y1)^2 x1 x2 y1 y2 -координаты приблизительно 25,6 это тема векторы 9 класс
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