По катушке индуктивностью 80 мГн проходит постоянный ток 2 А. Найти время убывания тока при размыкании цепи, если ЭДС самоиндукции равна (- 16В)
Физика
По катушке индуктивностью 80 мГн проходит постоянный ток 2 А. Найти время убывания тока при размыкании цепи, если ЭДС самоиндукции равна (- 16В)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E=-(LI)/t L=80*10^(-3) Гн t=-LI/E t=-(80*10^(-3)*2)/(-16)=10*10^(-3) c=0.01 c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Один из углов треугольника равен разности двух других. Докажите, что данный треугольник прямоугольный
Русский язык
Найдите строку, в которой даны личные местоимения: а) кто, кому-то, им, мне б) ему, мне, твоего, вам в) моего, им, ему, тобой г) тобой, мне, вам,...