По катушке индуктивностью 80 мГн проходит постоянный ток 2 А. Найти время убывания тока при размыкании цепи, если ЭДС самоиндукции равна (- 16В)

Физика

По катушке индуктивностью 80 мГн проходит постоянный ток 2 А. Найти время убывания тока при размыкании цепи, если ЭДС самоиндукции равна (- 16В)

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