Один из углов треугольника равен разности двух других. Докажите, что данный треугольник прямоугольный
Геометрия
Один из углов треугольника равен разности двух других. Докажите, что данный треугольник прямоугольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По условии задачи А+В = С; и А + В +С =180град.Делаем подстановку первое уравнение во второе 2*С =180 или С =90 град.
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