AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D
Геометрия
AB параллельна CD,BC параллельно AD ,угол A=130 гр найдите B C D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кут А=куту С=130гр;кут А+кут С=260;Сума усіх кутів=360гр,отже кут В=куту D=(360-260):2=100:2=50
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