10 класс Большой и маленький стальные шарики внесли с мороза в теплое помещение. Как изменилась внутренняя энергия шариков? одинаковы ли изменения внутренней энергии шариков? 

Физика
10 класс Большой и маленький стальные шарики внесли с мороза в теплое помещение. Как изменилась внутренняя энергия шариков? одинаковы ли изменения внутренней энергии шариков? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разные, т.к. большой шарик имеет больший размер, значит и нагреваться он будет дольше, соответственно ему потребуется больше энергии.
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