Помогите пожалуйста!!!!! Из приведённого ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электролам...

Химия

Помогите пожалуйста!!!!! Из приведённого ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электролампочке, подгорание пищи на раскалённой сковородке, протухание яйца, горение бенгальских огней.

Автор: Гость