Помогите пожалуйста!!!!! Из приведённого ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электролам...
Химия
Помогите пожалуйста!!!!! Из приведённого ниже перечня веществ выпишите в 2 столбика физические и химические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, ржавление железа, свечение нити накаливания в электролампочке, подгорание пищи на раскалённой сковородке, протухание яйца, горение бенгальских огней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физические: испарение воды образование облаков свечение нити накаливания Химические: гниение листьев ржавение железа подгорание пищи (?) протухание яйца горение бенгальских огней
Гость:
Физические явления: испарение воды, гниение листьев, образование облаков, свечение нити накаливания в электролампочке, подгорание пищи на раскалённой сковородке, протухание яйца. Химические явления: ржавление железа, горение бенгальских огней.
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