Один из углов треугольника равен разности двух других.Докажите, что данный треугольник прямоугольный
Геометрия
Один из углов треугольника равен разности двух других.Докажите, что данный треугольник прямоугольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У прямоугольного треугольника один из углов 90 градусов на две другие тоже остается 90 градусов, так как в треугольнике всего 180 градусов и от нее отнимаем один прямой угол и на два угла остается 90 градусов(180-90=90) и получается если две другие в сумме дают 90 градусов(по условию один из углов треугольника равен разности двух других) этот угол равен 180-90=90, а угол 90 градусов явный признак того, что треугольник прямоугльный:)
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