Один из углов треугольника равен разности двух других. Докажите, что данный треугольник прямоугольный

Гость: Гость:

У прямоугольного треугольника один из углов 90 градусов на две другие тоже остается 90 градусов, так как в треугольнике всего 180 градусов и от нее отнимаем один прямой угол и на два угла остается 90 градусов(180-90=90) и получается если две другие в сумме дают 90 градусов(по условию один из углов треугольника равен разности двух других) этот угол равен 180-90=90, а угол 90 градусов явный признак того, что треугольник прямоугльный:)