У хозяйки было 5 кг 400гсахара.Для приготовления варенья она использовала четыри шестых всего сахара. Сколько килограммов сахара у неё осталось?

Математика

У хозяйки было 5 кг 400гсахара.Для приготовления варенья она использовала четыри шестых всего сахара. Сколько килограммов сахара у неё осталось?

Автор: Гость