У хозяйки было 5 кг 400гсахара.Для приготовления варенья она использовала четыри шестых всего сахара. Сколько килограммов сахара у неё осталось?
Математика
У хозяйки было 5 кг 400гсахара.Для приготовления варенья она использовала четыри шестых всего сахара. Сколько килограммов сахара у неё осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5кг 400г -- это 5400г Было - 5400г сахара Использовала - 4/6 сахара Осталось - ? кг 1) 5400/1 х 4/6 = 3600 г сахара использовала хозяйка 2) 5400 - 3600 = 1800 г сахара осталось ( или 1кг 800г ) Ответ : У хозяйки осталось 1кг 800г сахара
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