Морфологический разбор слова -занесенную

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Морфологический разбор слова -занесенную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занесенную- причастия, какую?    1)н.ф- занесённый   2) занести 3)с.вид, про.время, невозвратное. 4) ед.ч 5)опред. 
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