Морфологический разбор слова -занесенную
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Морфологический разбор слова -занесенную
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Занесенную- причастия, какую? 1)н.ф- занесённый 2) занести 3)с.вид, про.время, невозвратное. 4) ед.ч 5)опред.
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