Используя политическую карту мира напиши названия трёх стран находящихся на разных материках.
Українська література
Используя политическую карту мира напиши названия трёх стран находящихся на разных материках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) США, Автралия, Россия 2) Канада, Бразилия, франция
Гость:
1)Россия ,2)Канада, 3)Египет
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