установите соответствия между понятиями и их определениями определение 1 компактно застроенный участок местности со всеми необходимыми поствойками для жизни деят населения 2 проникновение населения на новые земли и их хозяйстве...

Українська література
установите соответствия между понятиями и их определениями определение 1 компактно застроенный участок местности со всеми необходимыми поствойками для жизни деят населения 2 проникновение населения на новые земли и их хозяйственное освоение 3 соыокупность населенных пунктов на определенной территории образующих характерный рисунок размещения понятия А расселение Б заселение В поселение
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое-в, творое - б; третье-а.
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