установите соответствия между понятиями и их определениями определение 1 компактно застроенный участок местности со всеми необходимыми поствойками для жизни деят населения 2 проникновение населения на новые земли и их хозяйстве...

Українська література

установите соответствия между понятиями и их определениями определение 1 компактно застроенный участок местности со всеми необходимыми поствойками для жизни деят населения 2 проникновение населения на новые земли и их хозяйственное освоение 3 соыокупность населенных пунктов на определенной территории образующих характерный рисунок размещения понятия А расселение Б заселение В поселение

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