помогите сочинение по тексту бим-баду житейские,бытовые наблюдения.C1
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помогите сочинение по тексту бим-баду житейские,бытовые наблюдения.C1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое мое утро похоже на преведущие.Но сейчас я бы хотел вам рассказать про среду.Я встаю в 7 утра и иду в ванну , умывшись , с просони пытаюсь сделать зарядку.Потом я завтракаю и иду собираться в школу.
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