помогите сочинение по тексту бим-баду житейские,бытовые наблюдения.C1

Гость: Гость:

Каждое мое утро похоже на преведущие.Но сейчас я бы хотел вам рассказать про среду.Я встаю в 7 утра и иду в ванну , умывшись , с просони пытаюсь сделать зарядку.Потом я завтракаю и иду собираться в школу.