Доходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога В.И. получил 11310 руб. Сколько руб. составляет его заработная плата

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Доходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога В.И. получил 11310 руб. Сколько руб. составляет его заработная плата

Автор: Гость