Доходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога В.И. получил 11310 руб. Сколько руб. составляет его заработная плата

Алгебра
Доходный налог составляет 13% от заработной платы. После удержания налога В.И. получил 11310 руб. Сколько руб. составляет его заработная плата
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100%-13%=87%  11310руб-87%  Х руб-100%, пропорция Х=11310*100/87=13000 руб
Гость:
Пододный налог - 13процентов. Следовательно, ВИ отдают 87 процентов зарплаты. составляем пропорцию 11310  -  87 х        - 100 х =(11310*100)/87 = 13000 Ответ - 13000руб
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