  Составь одно целое предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?  

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  Составь одно целое предложение по следующим вопросам Что? Какая? Откуда? Что сделала?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Серая птичка сорвала цветок с куста.
Гость:
Закопав кость пушистая собачка уежала со двора.
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