Автомобиль совершает поворот по дуге окружности . Какого минимальное значение радиуса окружности траектории автомобиля при коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4 и скорости автомобиля 10м/с?ускорение свободного паде...

Физика

Автомобиль совершает поворот по дуге окружности . Какого минимальное значение радиуса окружности траектории автомобиля при коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4 и скорости автомобиля 10м/с?ускорение свободного падения равно 10м/с ( в квадрате).

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