Автомобиль совершает поворот по дуге окружности . Какого минимальное значение радиуса окружности траектории автомобиля при коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4 и скорости автомобиля 10м/с?ускорение свободного паде...
Физика
Автомобиль совершает поворот по дуге окружности . Какого минимальное значение радиуса окружности траектории автомобиля при коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4 и скорости автомобиля 10м/с?ускорение свободного падения равно 10м/с ( в квадрате).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
l-коэфициент трения F=ma ox:- Fтр=-ma oy:N=mg Fтр=N*l=mgl mgl=m(V^2)/ R 10*0.4=100/R R=25(м)
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