В коллекции Игоря 25 открыток с изображением военных кораблей,открыток с изображением парусников на 9 больше,а с изображением лайнеров на 38 меньше,чем открыток с изображением военных кораблей и парусников вместе.Сколько открыт...

Математика

В коллекции Игоря 25 открыток с изображением военных кораблей,открыток с изображением парусников на 9 больше,а с изображением лайнеров на 38 меньше,чем открыток с изображением военных кораблей и парусников вместе.Сколько открыток с изображением лайнеров у Игоря?

Автор: Гость