В коллекции Игоря 25 открыток с изображением военных кораблей,открыток с изображением парусников на 9 больше,а с изображением лайнеров на 38 меньше,чем открыток с изображением военных кораблей и парусников вместе.Сколько открыт...
Математика
В коллекции Игоря 25 открыток с изображением военных кораблей,открыток с изображением парусников на 9 больше,а с изображением лайнеров на 38 меньше,чем открыток с изображением военных кораблей и парусников вместе.Сколько открыток с изображением лайнеров у Игоря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с изображением кораблей=25 парусников=25+9=34 лайнеров=(25+34)-38=21 всего=25+34+21=80
Гость:
С изображением кораблей = 25 Парусников = 25 +9 = 34 Лайнеров = ( 25 + 34 ) - 38 = 21 Всего будет - 25 + 34 +21 = 80
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