В чем особенность значения сумм? 8+73 14+67 20+61 26+55 32+49 1.Составь как можно больше сумм, которые подчиняются подмеченной закономерности. 2.Составь свою последовательность сумм с тем же значением,но с другой закон...
Математика
В чем особенность значения сумм? 8+73 14+67 20+61 26+55 32+49 1.Составь как можно больше сумм, которые подчиняются подмеченной закономерности. 2.Составь свою последовательность сумм с тем же значением,но с другой закономерностью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8+73=81 14+67=81 20+61=81 32+49=81 Все эти суммы равны 81. 2)52+29=81 69+12=81 75+6=81 58+23=81 3)12+56=68 42+26=68 39+29=68 18+50=68
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