В чем особенность значения сумм? 8+73 14+67 20+61 26+55 32+49 1.Составь как можно больше сумм, которые подчиняются подмеченной закономерности. 2.Составь свою последовательность сумм с тем же значением,но с другой закон...

Математика

В чем особенность значения сумм? 8+73 14+67 20+61 26+55 32+49 1.Составь как можно больше сумм, которые подчиняются подмеченной закономерности. 2.Составь свою последовательность сумм с тем же значением,но с другой закономерностью.

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