назови и зарисуй несколько раннецветущих растений имеющих подземные органы с запасом питательных веществ
Биология
назови и зарисуй несколько раннецветущих растений имеющих подземные органы с запасом питательных веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветреница лютиковая 2. Медуница неясная 3. Гусиный лук желтый 4. Хохлатка плотная 5. Чистяк весенний
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