при каких значениях х определено выражение: корень х-3 + корень 18 -2х ?
Алгебра
при каких значениях х определено выражение: корень х-3 + корень 18 -2х ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
подкоренное выражение х-3 должен быть больше или равен нулю х-3 >= 0 x >= 3 подкоренное выражение 18-2х также больше или равно нулю 18-2х>=0 -2x>=-18 2x<=18 x<=9 Объединяем решения двух неравенств x >= 3 3<=х<=9 x<=9 xпринадлежит [3;9]
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