основание одного треугольника 10 см,его высота 4 см. основание другого треугольника 20 см. какова должна быть его высота, проведенная к этой стороне, чтобы треугольки были равны?

Геометрия

основание одного треугольника 10 см,его высота 4 см. основание другого треугольника 20 см. какова должна быть его высота, проведенная к этой стороне, чтобы треугольки были равны?

Автор: Гость