основание одного треугольника 10 см,его высота 4 см. основание другого треугольника 20 см. какова должна быть его высота, проведенная к этой стороне, чтобы треугольки были равны?
Геометрия
основание одного треугольника 10 см,его высота 4 см. основание другого треугольника 20 см. какова должна быть его высота, проведенная к этой стороне, чтобы треугольки были равны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S1= h1*10/2=S2=h2*20/2 h1*10/2=h2*20/2 4*10/2=h2*20/2 => h2=20*2/20=2 см Ответ: высота другого треугольника h2=2 см
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